Pedofiel Geert van D.: 'Mijn seksuele voorkeur is niet met medicatie te onderdrukken'

De rechtbank in Groningen heeft de tbs-behandeling van Geert van D. met een jaar verlengd. De 'pedofiel van Zuidwolde' werd in 2002 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor het seksueel misbruiken van zes jongens.

Hij verblijft momenteel in een forensisch psychiatrische kliniek in Heiloo. 'Het gaat moeizaam. Ik heb daar geen bewegingsvrijheid dus ik krijg ook geen kans om me te bewijzen', aldus Van D. woensdag tegen de rechter.

Zoeken naar kinderporno

De tbs-behandeling van Geert van D. werd in 2015 onder voorwaarden beëindigd, maar vorig jaar op last van de rechtbank weer hervat omdat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden. Zo werden er op zijn computer 88 zoektermen aangetroffen waarmee gezocht was op kinderporno.

'Aangeboren, niet behandelbaar'

Volgens Van D. is zijn seksuele voorkeur aangeboren en niet behandelbaar: 'Het is ook niet met medicatie te onderdrukken.' Desondanks acht hij de kans op herhaling uitgesloten. 'Ik ben 60 jaar en zit inmiddels 17 jaar binnen. Mijn voorkeur gaat inmiddels naar andere dingen uit.'

Stapje voor stapje

Toch is een terugkeer in de maatschappij voorlopig nog niet aan de orde. 'We moeten zijn resocialisatie op een verantwoorde en goede manier vormgeven', aldus een medewerker van de reclassering. 'Als u mij vraagt om de contouren voor de toekomst te schetsen dan kan ik alleen maar aangeven dat we het stap voor stap gaan doen. Zo moet er nog een knoop doorgehakt worden over het al dan niet inzetten van libidoremmende medicatie. We proberen binnen het speelveld zoveel mogelijk ruimte te geven, maar wel met zo min mogelijk risico's.'

Tattoo op het lichaam

De zaak van Geert van D. kreeg landelijke bekendheid omdat hij het portret van één van zijn slachtoffers op zijn lichaam had laten tatoeëren. Op last van de rechter moest hij de tatoeage laten verwijderen. Dat verwijderen deed hij uiteindelijk zelf met behulp van een scheermes.

