Opnieuw storing Eelwerderbrug na bijzonder transport

De Eelwerderbrug over het Eemskanaal bij Appingedam kampte woensdagmiddag met een storing. De brug kon niet meer naar beneden en het verkeer over de N33 kon er niet langs.

De storing ontstond 15:00 uur. Om een groot schip te laten passeren moest de brug verder open worden gezet dan normaal. Vervolgens duurde het volgens Rijkswaterstaat zo'n drie kwartier voordat de brug weer dicht kon.

In juli haperde de brug over het Eemskanaal ook al om exact dezelfde reden. Toen had ook het scheepvaartverkeer last van de storing.

Lees ook:

- Haperende brug over Eemskanaal werkt weer

- Delfzijl wil tunnel onder Eemskanaal voor dubbele N33