Cel voor overval op medewerkster tankstation

Voor een tasjesroof in Delfzijl is een 50-jarige Stadjer veroordeeld tot een jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk.

De man stond op 29 september verdekt opgesteld bij een pinautomaat. Toen een medewerkster van een tankstation de dagopbrengst wilde storten, griste de man de tas uit haar handen. De vrouw liep lichte verwondingen op.

Overmeesterd

Met de buit van bijna 8400 euro rende de Stadjer er vandoor. Hij werd ingehaald door een busje. De bestuurder sprong daar uit en overmeesterde de dief. Toen de politie kwam probeerde hij opnieuw te vluchten. Maar ook dit mislukte.

Fors strafblad

De Stadjer heeft een strafblad dat bestaat uit achttien kantjes. De reclassering rapporteerde het advies de man geen celstraf op te leggen. Hij is in behandeling en dit gaat de goede kant op, zo was de conclusie.

De rechter vond dit advies niet in verhouding staan met de daad. Ze legde toch een celstraf op, waarvan een deel voorwaardelijk. 'Zodat de behandeling op korte termijn kan worden hervat.'