Kom-uit-de-kast-dag: 'Hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel wordt'

Het is 11 oktober, kom-uit-de-kast-dag. 'Veel mensen zeggen: 'Is dit nodig, moeten we nog wel zo'n dag hebben?' Maar er zijn nog genoeg mensen die ertegen opzien uit de kast te komen.'

Dat zegt Jantine Doornbos, oud-voorzitter van COC Groningen en Drenthe, de belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers). 'Het komt vooral door onze opvoeding. Daarin zijn we het stereotype man-vrouw gewend.'

'Je bent gewoon wie je bent'

'Bij het COC merk je dat veel jongeren er nog steeds moeite mee hebben om uit de kast te komen en daar ook hulp voor zoeken. Maar hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel wordt. Je bent gewoon wie je bent, daar kan je helemaal niks aan doen. Het is niet meer dan normaal dat je jezelf mag zijn.'

'Volgens mij was ik twaalf'

Zelf kwam Doornbos er al op jonge leeftijd voor uit dat ze lesbisch is. 'Ik kan het me niet eens meer goed herinneren, het is zo lang geleden. Maar volgens mij was ik twaalf. Bij mij ging het redelijk vanzelf, maar ik denk dat er veel mensen zijn die er wel moeite mee hebben.'

'Het belang van zo'n dag is dat je er toch even bij stilstaat dat veel mensen gediscrimineerd worden of nog in de kast zitten en ongelukkig zijn. In 2016 was een derde van de discriminatie nog gericht naar lhbt'ers, dat is veel.'

