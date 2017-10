'Dat de staat niet over de brug komt is ronduit verontrustend'

Er mag dan een nieuw kabinet zijn, maar de schade-afwikkeling in het aardbevingsgebied blijft de komende tijd moeizaam.

Dat concludeert de Groningse hoogleraar Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen uit het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord.

Hij is teleurgesteld in het huiswerk van de nieuwe regering. 'Het nieuwe kabinet komt niet over de brug op het gebied van de schade-afwikkeling. Dat wordt nog steeds volledig aan de NAM overgelaten. Dat is ronduit verontrustend', reageert de professor.

Meebetalen

Groningse bestuurders en belangengroepen vechten er al lange tijd voor dat de staat haar verantwoordelijkheid neemt. En mee gaat betalen aan de vergoeding van schade, die door gaswinning wordt veroorzaakt.

Daarbij wordt er op gewezen dat de rijksoverheid negentig procent van de gasopbrengsten uit het Groningenveld opstrijkt. Daarbij gaat het tot nu toe om 280 miljard euro.

'Achter NAM verschuilen'

De hoop was dat een deel van de gasopbrengsten uit de staatskas rechtstreeks naar de gedupeerden zou gaan. 'Maar daar is niets over terug te vinden in het regeerakkoord. Het lijkt er op dat ook dit kabinet zich volledig achter de NAM wil verschuilen', reageert Bröring.

Er wordt al ruim een half jaar zonder resultaat onderhandeld over een nieuwe schaderegeling. Zo wordt voorgesteld om de schade-afwikkeling bij het nieuwe Instituut Mijnbouwschade neer te leggen.

Problemen verplaatst

Nu de staat niet de portemonnee trekt, verwacht de hoogleraar daar weinig van. 'Zonder financiële steun van de staat, worden de problemen met een nieuw schade-protocol en zo'n instituut alleen maar verplaatst. De kans is dan groot dat ze blijven aanmodderen met die schades.'

Er komt wel een steunfonds van vijftig miljoen euro voor Groningen. 'Maar daar hebben burgers met schade niet direct iets aan. Ik had gehoopt dat dit regeerakkoord perspectief zou bieden op een ruimhartige oplossing van de rijksoverheid. Maar dat gebaar is er helaas niet gekomen.'

