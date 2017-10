Kabinet geeft provincie meer macht bij herindeling

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil bij de gemeentelijke herindeling meer macht geven aan de provincie. Dat staat in het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord.

In de passage over herindelingen staat dat 'blauwdrukken van bovenaf niet werken, maar dat een fusie van onderop ook niet altijd een optimaal resultaat oplevert', gevolgd door: 'Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op te starten.'

In Oost-Groningen wordt die passage met enige verbazing gelezen. De gemeenteraad van Veendam stemde tegen een fusie met Pekela en Stadskanaal.

Verwacht geen goed nieuws

Fractievoorzitter Christel Knot (Gemeentebelangen Veendam) zegt vanuit het provinciehuis 'geen goed nieuws te verwachten'. 'Als je kijkt hoe dit provinciebestuur zich tot nu toe heeft opgesteld, dan komen ze hun beloftes niet na. Ze proberen de herindeling van bovenaf door te drukken.'

'De basis moet zijn of er nut of noodzaak tot herindelen is', zegt Knot. 'En die zien wij niet in Veendam. Er is dus geen enkele reden om te herindelen.'

Van twee walletjes snoepen

In Pekela heeft een meerderheid van de gemeenteraad weliswaar ingestemd met een herindeling, maar de SP blijft faliekant tegen. Fractievoorzitter Pim Siegers zegt dat de nieuwe regering met deze uitspraak 'van twee walletjes wil snoepen'.

'Ze willen het niet van bovenaf opleggen, maar ook niet van onderop', zegt hij. 'Zo werkt het niet, je moet een keuze maken. Pekela is dan afhankelijk van het provinciebestuur, maar gelukkig zit er nu een vriendelijk provinciebestuur dat investeert in Pekela, zodat we nog lang zelfstandig door kunnen.'

Provincie spreekt zich niet uit

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) houdt zich op de vlakte over de machtsfactor van de provincie. 'Ik denk dat niemand iets hoeft te vrezen', zegt hij. 'Ons college heeft echt wel getoond dat wij op basis van gesprekken en onderling overleg uiteindelijk tot besluiten proberen te komen.'

Brouns wil daarom nog niet vooruitlopen op eventuele blauwdruk vanuit de provincie op de PSV-gemeenten. 'We zitten ook met deze drie gemeenten op die manier bij elkaar. Waar die gesprekken toe gaan leiden? Het is te vroeg om daar iets over te vinden.'

Lees ook:

- Alles over herindelingen in onze provincie