Komt Robben terug naar de FC? Het zou mooi zijn, vindt vader Hans

'Arjen Robben moet z'n carrière afsluiten bij FC Groningen', is onze stelling in Lopend Vuur. Wat vindt vader Hans? 'Moeten is dwang hè? Ik weet het echt niet.' Maar het zou toch mooi zijn voor de fans? 'Dat is waar.'

'We hebben het er wel eens over. De ene keer is het weer dit, de andere keer dat. Daar denkt hij nog niet echt over na, hij bekijkt het van jaar tot jaar. Arjen wil elk jaar zien of hij het niveau van Bayern aankan en op het moment dat het wat minder wordt, dan gaat hij een andere beslissing nemen. En wat dat is, dat zal de toekomst uitwijzen.'

Afscheid tegen Zweden

Robben nam dinsdagavond afscheid van het Nederlands elftal, met een 2-0 overwinning op Zweden. Robben scoorde twee keer, maar het was niet genoeg om alsnog plaatsing voor het WK in Rusland af te dwingen. Daarvoor was 7-0 nodig.

Het is één afscheid, maar aanstaande zaterdag speelt Arjen alweer Hans Robben

'Gebruik je talent'

'Ik hoopte dat ze nog een overwinning zouden halen, die 7-0 was te veel gevraagd', zegt vader Hans. 'Maar het ging prima en gelukkig speelde Arjen een wedstrijd zoals hij hem kan spelen. Hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je het fysiek niet meer aankan en dan moet je stoppen. Bij het Nederlands Elftal is dat zo. Maar hij heeft nog wel energie genoeg om door te gaan bij Bayern. Het is één afscheid, maar aanstaande zaterdag speelt hij alweer. Dus we gaan rustig door.'

'We hebben heel veel mooie momenten meegemaakt met het Nederlands team. Als het dan afgelopen is, dan vind je dat gewoon jammer. Ik ben heel trots. Ik zeg altijd: 'Het is heel mooi als je talent hebt, maar gebruik het'. En ik vind het mooi dat hij zijn talent op de juiste manier gebruikt heeft.'

