Vindicat deelt geen straffen uit voor sushi-incident

Studentenvereniging Vindicat heeft geen leden geschorst naar aanleiding van het incident in het sushirestaurant in de stad.

Toen begin september bekend werd dat tientallen leden van Vindicat zich hadden misdragen tijdens een etentje kondigde de vereniging maatregelen aan.

Rector Marc Mohr zei toen: 'We gaan hard optreden mocht het zo zijn dat wat wordt beweerd echt waar is.' Het bestuur dacht aan het schorsen van leden.

Geen verdere maatregelen

Maar inmiddels heeft Vindicat besloten dit niet nodig te vinden, nu er ook geen strafrechtelijk onderzoek komt. Mohr: 'We wachtten het feitenrelaas van de politie af. Nu die verder niets doet, nemen wij ook geen verdere maatregelen. We hebben de leden wel aangesproken, we moeten ons gewoon gedragen.'

Boel op stelten

Stadsblog Sikkom bracht begin september naar buiten dat tientallen leden van Vindicat de boel op stelten hadden gezet in een sushi-restaurant. Ze waren daar om de afsluiting van het hospiteerweekend te vieren, waarin nieuwe leden een plek vonden in een Vindicat-huis. Volgens Sikkom sneuvelden er glazen, werd personeel geschoffeerd en tegen een muur geplast.

Wel of geen geld?

De restauranteigenaar sprak dit vervolgens tegen en zei dat het allemaal wel meeviel. Politie en justitie zetten de feiten op een rij, maar stelden geen verder onderzoek in. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool ontnam de bestuursleden van Vindicat voorlopig wel hun bestuursbeurs. Aan het eind van het studiejaar bepalen de onderwijsinstellingen of ze het geld alsnog krijgen.

