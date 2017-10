Waterschap onderzoekt vervuiling grondwater door kunstgrasvelden

Komen er schadelijke stoffen in het grondwater door kunstgras? Die vraag gaat waterschap Noorderzijlvest in onze provincie onderzoeken.

Het doet dat samen met andere waterschappen in Noord-Nederland, meldt Omrop Fryslân.

Rubbergranulaat

Eerder dit jaar ontstond er ophef over het gebruik van kunstgrasvelden. De korrels op het veld, gemaakt van rubbergranulaat, zouden mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn, zo bleek uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla.

Het RIVM deed onderzoek en concludeerde dat de kunstgrasvelden veilig zijn, maar dat er wel strengere normen voor moeten komen.

Onderzoek

Inmiddels is de Vrij Universiteit een onderzoek begonnen naar rubbergranulaat in water. Ze doen een test met zebravisjes. Embryo's van deze visjes zouden niet kunnen overleven in water dat is vervuild door rubbergranulaat.

De noordelijke waterschappen willen nu een eigen onderzoek opzetten. Dat gaat plaatsvinden in de provincie Groningen. Het gaat om een 'verkennend' onderzoek, benadrukken de partijen.

