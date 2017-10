Waterschap onderzoekt vervuiling grondwater door kunstgrasvelden (update)

Waterschap Noorderzijlvest gaat onderzoeken of rubbergranulaatkorrels waterverontreiniging veroorzaken. Noorderzijlvest doet het onderzoek voor de drie noordelijke waterschappen.

Het onderzoek moet uitwijzen of de rubberkorrels die op kunstgrasvelden liggen bij regen schadelijke stoffen in de bodem en op het oppervlaktewater achterlaten.

Zembla

Aanleiding voor het onderzoek zijn de bevindingen van het tv-programma Zembla, dat constateert dat rubberkorrels watervervuiling veroorzaken. Bestuurder Bob van Zanten van Noorderzijlvest: 'Wij controleren voortdurend het oppervlaktewater. De monsters worden in het laboratorium onderzocht. Tot nu toe hebben we geen verontreiniging gevonden, dus ik verwacht dat het zal meevallen.'

Visjes

Inmiddels is de Vrij Universiteit een onderzoek begonnen naar rubbergranulaat in water. Ze doen een test met zebravisjes. Embryo's van deze visjes zouden niet kunnen overleven in water dat is vervuild door rubbergranulaat.

Onderzoek begint in Stad

Het onderzoek van Noorderzijlvest begint bij kunstgrasvelden in de stad Groningen en zal naar verwachting twee maanden duren. Van Zanten: 'Mochten we tijdens het onderzoek toch verdachte waarden aantreffen dan zullen we meteen de betrokken gemeenten waarschuwen en aandringen op maatregelen.'

Kamervragen

D66-Kamerlid Antje Diertens heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Ze wil onder meer van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten welke stoffen in het milieu terecht kunnen komen bij het gebruik van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden.

