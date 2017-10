Rob zoekt een opvolger voor Arjen Robben

(Foto: RTV Noord)

Voor vader en moeder Robben was het even slikken, toen Arjen op de verjaardag van mams afscheid van het Nederlands elftal nam. Maar de trots blijft en bovendien is het natuurlijk nog helemaal niet afgelopen, de voetbalcarrière van hun zoon.

Rob trof vader Hans tijdens een toernooitje op het Robbenveld in Bedum. Hij ging er meteen op zoek naar een geschikte linkspoot die Arjen kan opvolgen.