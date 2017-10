Tandarts Geertsema: 'Ik ben op de vlucht voor de NZa'

Tandarts Peter Geertsema is naar eigen zeggen 'op de vlucht voor de Nederlandse Zorgautoriteit' (NZa). In augustus vertrok hij plotseling bij zijn praktijk in de stad Groningen, vanwege een boete die hij kreeg opgelegd van de NZA. Deze week werd bekend dat Tandartsencombinatie Geertsema helemaal ophoudt te bestaan.

Met het sluiten van de praktijk moeten zo'n 2000 patiënten op zoek naar een nieuwe tandarts, zegt Geertsema in een telefoongesprek met RTV Noord.

In de steek gelaten

Geertsema snapt dat patiënten zich in de steek gelaten voelen. 'Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan, maar de NZa roept dat een halt toe. Er zijn veel goede tandartsen in onze provincie. Het is niet zo moeilijk een nieuwe tandarts te vinden.'

De tandarts begrijpt deels dat medewerkers boos zijn op hem. Die vinden dat zij de problemen van Geertsema moeten oplossen. 'Dat is niet helemaal waar', zegt Geertsema. 'Zij wilden een doorstart maken met nieuwe tandartsen. Een tandartsenpraktijk open houden is heel erg duur. Als je dat drie maanden toch probeert, verlies je geld.'

'Kwaliteit kost geld'

'Ik heb al die jaren goede kwaliteit geleverd. In 2012 werden de tandartsentarieven kort vrijgegeven. Men heeft dat experiment na een half jaar weer gestopt. Een jaar later begon de ellende. De overheid heeft de tarieven naar beneden gegooid. Voor mij was dat heel vervelend. Ik had patiënten die de hoogste kwaliteit willen hebben en daarvoor best wilden betalen', zegt Geertsema. Daarop bleef hij de tarieven berekenen die hij altijd al hanteerde. Hij rekende tweehonderd euro meer dan het normale tarief.

In 2014 greep de Nederlandse Zorgautoriteit in. Geertsema zou te hoge tarieven berekenen. 'Nou, dat klopt ook wel. Want als je hoge kwaliteit wilt, moet je er ook meer voor betalen', stelt de tandarts. Voor een kroonbehandeling staat vijftig minuten volgens de Nederlandse tarieven. Geertsema deed er ruim twee uur over en berekende die extra tijd door aan de consument.

Als je hoge kwaliteit wilt, moet je er ook meer voor betalen Peter Geertsema - tandarts

Op de vlucht voor de NZa

De NZa legde Geertsema een boete op. De tandarts betaalde die boete niet. Daarop stuurde de NZa een speciale medewerker om de aftrekposten van de tandarts onder de loep te nemen. 'Nou, de uitslag kun je nu al raden', zegt Geertsema aan de telefoon.

Volgens hem sjoemelt tachtig procent van de tandartsen met de tarieven. 'Dat heb ik nooit gedaan. Ik ben altijd eerlijk geweest. En ik krijg de boete.' Geertsema is dan ook niet van plan de boete te gaan betalen. 'Ik heb gesproken met een advocaat in Den Haag en die adviseerde mij naar het buitenland te vertrekken.'

Ik ben altijd eerlijk geweest. En ik krijg de boete Tandarts Geertsema

Dubai

Geertsema maakt zich zorgen over de zorg in Nederland. 'De maximumtarieven komen de kwaliteit van de behandelingen niet ten goede. Men heeft maar beperkt de tijd en een beperkt tarief. Veel specialisten sjoemelen. Dat zijn niet alleen tandartsen, maar ook fysiotherapeuten en huisartsen.'

Geertsema voorziet dat hij de komende tijd niet zal terugkeren naar Nederland. De tandarts woont in Marokko en werkt nu in Dubai. 'Daar kan ik de kwaliteit wel leveren.' Hij wil later terug naar Europa. 'Ik kom ook weleens in Zwitserland.'

