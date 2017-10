Wolff pakt koppositie bij WK dammen

Dammer Wouter Wolff bezet na zes ronden de koppositie bij het WK in Estland. De achttienjarige Stadjer speelde eerst remise tegen de Duitser Vadim Virny, maar voegde daar een overwinning op Artem Ivanov uit Oekraïne aan toe.

Wolff is tot dusver de grote verrassing op het WK. Van de twaalf finalisten is hij de enige die niet de titel internationaal grootmeester achter zijn naam heeft. Hij heeft zeven punten vergaard, evenveel als landgenoot Alexander Baljakin, de Russen Alexander Schwarzman en Aleksej Tsjizjov en de Let Guntis Valneris. Wolff is echter de enige met twee winstpartijen.

Tweekamp tegen Boomstra

De finalisten spelen nog vijf ronden. De winnaar damt in 2018 een tweekamp tegen de uittredende wereldkampioen Roel Boomstra, ook uit de stad Groningen. Hij wist zich eerder in Tallinn niet te plaatsen voor de finaleronde.