'Iedereen lijkt te weten waar ze mee bezig zijn, maar ik snap de regels niet'

(Foto: Karlijn Ringnalda/RTV Noord)

Al fietsend stoppen midden op een druk kruispunt is onverstandig, maar veel internationale studenten lijken hier geen erg in te hebben. Dat bleek woensdag in de stad Groningen, tijdens een fietsles die ze daar kregen.

'Iedereen lijkt te weten waar ze mee bezig zijn en gaat ontzettend snel, maar ik snap de regels niet', zegt PHD-studente Lara uit Australië. Voor Nederlandse studenten is fietsen onderdeel van de dagelijkse bezigheid, maar dat is voor internationale studenten niet vanzelfsprekend. 'Thuis fiets ik nooit' 'Thuis fiets ik nooit, je leert dat als kind, maar als volwassene hoeft dat niet', vervolgt Lara. Met het groeiende aantal internationale studenten - de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwelkomde er dit jaar ruim 2300- telt de stad steeds meer mensen met weinig fietservaring. Daarom werd er tijdens Healthy Aging week een fietsles georganiseerd. Gevaarlijk Dian Ghuo van de RUG deed onderzoek naar het fietsgedrag onder internationale studenten. 'Veel internationale studenten die hier komen weten de regels niet en die worden hen ook niet verteld, dit maakt het voor iedereen gevaarlijk.' Uit haar onderzoek bleek dat tachtig procent dagelijks fietst, ook al fietste zeventig procent van deze studenten thuis nooit. Het bleek ook dat vijfenzestig procent van dezelfde studentengroep zich niet zeker voelt op de fiets. De oplossing: een fietsles. Kennis in de praktijk brengen De les wordt ingevuld door zowel theorie- als praktijkles. Eerst wordt er aandacht besteed aan verkeersregels, borden en verkeersomstandigheden. Na een half uur theorieles mag de kennis in praktijk worden gebracht. De groep van tien studenten wordt meegenomen op de pedalen om langs 'ingewikkelde' verkeersituaties te fietsen: de Zernikeroute bij de Eikenlaan en het kruispunt bij het Noorderplantsoen. Toekomstplannen Volgens Dian zijn eventuele toekomstplannen nog vaag, maar ze ziet vervolgsessies wel zitten. 'Ik hoop dat we dit in de toekomst elk half jaar kunnen organiseren.' Ze zijn niet de eersten die deze lessen geven, maar volgens Dian hebben ze als voordeel dat zij zelf als buitenlandse veel inzicht kan geven over het Nederlandse fietsverkeer. 'Andere fietslessen worden meestal georganiseerd door Nederlanders, fietsen zit in hun bloed en zij zien niet alle knelpunten waar internationale studenten tegen aanlopen.' Lara voelt zich in ieder geval een stuk veiliger na de fietsles: 'Ik weet meer over de verkeersregels. Ik hoop dat ze meer lessen organiseren voor internationale studenten, zodat ook zij zich zelfverzekerder voelen op de fiets.'