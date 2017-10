Oplossing koopzondagenruzie moet er 'begin november' liggen

Wethouder Joost van Keulen (VVD) heeft woensdag opnieuw met de Vereniging van Eigenaren (VVE) rond de tafel gezeten om tot een oplossing te komen in de koopzondagenruzie in winkelcentrum Paddepoel in de stad Groningen. De oplossing is nog niet gevonden, maar moet er 'begin november' wel zijn.

Ledenvergadering VVE

Begin november heeft de VVE een ledenvergadering, dan wordt er besloten hoe ze omgaan met de openingstijden. 'We hebben daarmee dus een goede deadline', aldus Van Keulen. Hij wil dat er voor die vergadering een oplosing ligt die zowel door de VVE als door de winkeliers wordt ondersteund.

Wethouder heeft suggesties gedaan

In het gesprek van woensdag heeft de wethouder zijn suggesties om tot een oplossing te komen op tafel gelegd. Welke suggesties hij heeft gedaan wil Van Keulen echter niet kwijt. 'Het is niet verstandig om dat in de openbaarheid te doen, omdat de situatie nogal precair is.'

CDA wil meer

Met die uitleg nam CDA-fractievoorzitter René Bolle geen genoegen. Hij wilde weten of de wethouder duidelijk had gezegd dat de boetes van tafel moeten. 'Ik heb iets met die strekking gezegd. Maar wij hebben geen juridische mogelijkheid om af te dwingen dat de boetes eraf gaan.'

Bemiddelaar weer naar Paddepoel

De bemiddelaar gaat de komende tijd ook in gesprek met enkele winkeliers. Van Keulen wil in elk geval met een oplossing richting de VVE die wordt gedragen onder de winkeliers. 'Het is momenteel twee stappen vooruit om er weer drie achteruit te zetten. Toch is het fijn om te merken dat we de goede kant opgaan', besluit de wethouder.

Lees ook:

- VVE over koopzondagenrel: 'Winkelcentrum moet rekening houden met wensen consument'