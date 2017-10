Buren over geheim politiepand: 'Ik vond het allemaal wel een beetje stiekem'

'Er vallen veel puzzelstukjes op hun plaats', zegt één van de ondernemers van het bedrijventerrein De Punt in Eelde. 'Ik zag regelmatig 's avonds laat luxe auto's af en aan rijden en heb mij vaak afgevraagd wat dat zou zijn.'

Op het bedrijventerrein De Punt in Eelde brandt woensdagmiddag een bedrijfspand af. Eerst lijkt het te gaan om een gebouw van een investeringsmaatschappij. Maar later blijkt dat het een geheim politiepand is.

Geheimzinnigheid

Rondom de brand is veel geheimzinnigheid. Omstanders worden door de politie op grote afstand gehouden. Mede vanwege de vele rook die vrijkomt, maar ook om pottenkijkers geen blik te gunnen.

'Er was grote haast bij'

Op het moment van de brand zijn er volgens de brandweer acht personen in het pand. Anonieme ooggetuigen vertellen hoe ze zien dat de mannen het hek openknippen en met zwarte tassen naar buiten komen.

'Ze zijn nog meerdere keren naar binnen geweest om meer tassen te halen. En er was grote haast bij', vertelt één van de getuigen. 'Daarna werden ze snel door de politie afgevoerd.'

Uitvalsbasis

Meerdere bronnen bevestigen tegenover RTV Noord dat het gaat om een quick response center van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Onder de DSI vallen onder meer de contraterrorisme-eenheid en de infiltratie- en arrestatie-eenheden van de politie.

Het depot dient ook als uitvalsbasis voor observatieteams en speciale politieacties. Locaties zoals het depot in Eelde zijn verspreid door heel het land. Politiemensen worden er gebrieft en het operationeel plan van een politieactie wordt er besproken.

Stiekem

Een van de omwonenden vindt het altijd al een geheimzinnig pand. 'Er hangen veel camera's. En ik heb mij altijd afgevraagd waarom zo'n pand zo goed beveiligd moet worden', zegt ze.

'Verder was het er altijd heel stil. Het gebouw is goed afgeschermd met een hoge heg en achterop het terrein door een zeecontainer. Ik vond het allemaal wel een beetje stiekem.'

Verhuizen

Een andere ondernemer in J.G. Legrostraat vertelt dat hij zich wilde voorstellen toen hij zich als nieuwkomer op het bedrijventerrein vestigde, maar geen gehoor kreeg. 'Ze lieten ons niet binnen. Dat was allemaal wel vreemd.'

De buren kunnen er uiteindelijk wel om lachen dat het om een geheime politie locatie gaat. 'Ik vind het helemaal niet verkeerd en wel leuk dat ik het niet wist. Dat is ook wel de bedoeling van een geheim', zegt een van de ondernemer terwijl hij lacht. 'Maar nou weten we het wel en moeten ze weer verhuizen.'

