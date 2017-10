Aantal verkeersongevallen in Groningen stijgt

Het aantal verkeersongelukken in onze provincie is de afgelopen jaren met ruim dertig procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Incident Management Nederland (IMN). In 2013 gebeurden in Groningen 461 ongelukken. Dit jaar zijn dat er tot nu toe al 603, een stijging van 31 procent.

Ranglijst

De toename van het aantal ongelukken in Groningen staat niet op zichzelf. De andere provincies laten hetzelfde beeld zien. Gemiddeld nam het aantal ongelukken in vier jaar met 27 procent toe. Gelderland voert met een stijging van 45 procent de ranglijst aan. In Drenthe is de stijging van het aantal ongelukken het kleinst, maar altijd nog 19 procent.

Let wel: de cijfers hebben betrekking op de snelwegen en op ongeveer drieduizend kilometer provinciale en gemeentelijke wegen.

Smartphone

IMN constateert dat het aantal ongelukken jarenlang gestaag daalde met één of twee procent per jaar, maar dat in 2013 een einde kwam aan die daling. De stichting wijt dat vooral aan het toenemend gebruik van de smartphone achter het stuur.