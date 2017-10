Bierumers openen telefoonlijn voor burenhulp

Tachtig inwoners van Bierum hebben zich verenigd om de leefbaarheid in het dorp een impuls te geven. Als eerste initiatief openen ze volgende week een telefoonlijn die de naam 'Noaberschap' heeft gekregen.

De Bierumers spelen hiermee in op de sluiting van het verzorgingshuis in het dorp. 'Het is absoluut niet beroerd gesteld met de leefbaarheid in Bierum. Maar veel mensen bleven na de sluiting van de Luingaborg met vragen zitten. De drempel om de juiste zorginstantie te vinden is te hoog', zegt mede-initiatiefnemer Ellen Verlaan. 'Dat pakken wij op.'

Alle mogelijke vragen

Inwoners van Bierum kunnen de hulplijn bellen met alle mogelijke vragen. 'Dat kan variëren van het gras laten maaien tot hulp bij een wmo- of pgb-aanvraag', aldus Verlaan. De initiatiefnemers hebben hiervoor afspraken gemaakt met zorgaanbieders, zoals de huisartsen in Spijk en Holwierde, buurtzorg en thuiszorg en met de gemeente.

Met veel bombarie van start

Vijftien vrijwilligers bemensen de lijn, waar dag en nacht naartoe gebeld kan worden. Op 18 oktober gaat het initiatief van start. 'We gaan dan met veel bombarie door het dorp en verspreiden flyers', vertelt Verlaan.

