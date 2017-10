Groningse amateurfotografen genomineerd voor WNF-fotowedstrijd

De Groningse amateurfotografen Quinn van der Honing en Eugene Kitsios maken kans op een prijs bij de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland. Ze zijn genomineerd voor de WNF-Frans Lanting Photo Award.

Eugene Kitsios wist al zwemmend in de zee bij Bimini (Bahama's) dolfijnen in hun onderwaterwereld vast te leggen. Een unieke ervaring, zo omschrijft hij.

'Het was voor mij erg bijzonder dat de dolfijnen mij accepteerden tijdens hun jacht. Het was prachtig om hun efficiëntie van dichtbij te aanschouwen. Ze werken zeer goed samen en het is verbazingwekkend om te zien dat ze zelfs zeer kleine visjes onder het zand weten op te sporen.'

Zuid-Afrika

Quinn van Der Honing (9) maakte een mooie foto van een impala, toen hij op safari was in het Kruger-park in Zuid-Afrika. 'De mooiste reis die ik ooit heb meegemaakt', zegt hij tegen verslaggever Wiebe Klijnstra. 'Ik heb er de big five gezien, wilde honden, cheeta's en ook veel impala's.'

Omdat zijn vader de koppen van die dieren zo mooi vond, maakte Quinn er een paar foto's van. 'Eén impala had een vogeltje op zijn kont. Nee, ik heb de foto niet gemaakt met mijn telefoon, maar met het fototoestel van mijn vader. Die heeft een heel lange lens, die goed kan inzoomen. Maar de impala was ook erg dichtbij.'

Jury- en publieksprijs

Quinn en Eugene zijn in hun leeftijdscategorieën (6 tot 11 jaar en volwassenen) samen met negen andere amateurfotografen genomineerd. Ook in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar maken tien amateurfotografen kans op een juryprijs.

Er wordt bovendien een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor kan op photoaward.wnf.nl op één van de dertig genomineerde foto's worden gestemd.

Quinn en Eugene horen eind dit jaar in Rotterdam of ze in de prijzen zijn gevallen.