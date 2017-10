Gemeenten gluren bij de buren

De afgelopen weken hebben de raadsleden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) een aantal excursies gehad.

Die zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen, maar ook om te kijken hoe het er in de andere gemeenten aan toe gaat. Ze gaan namelijk fuseren.

De raadsleden zijn niet alleen in elkaars gemeenten wezen kijken, maar ook daarbuiten. Zo hebben ze een bezoek gebracht aan de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Een kersverse gemeente, ook op het platteland en met een vergelijkbaar inwoneraantal als de BMWE-gemeenten.

Mooie werkwijzen

'We willen op het nieuwe gemeentehuis de ramen en deuren goed open houden. Goed contact met de burgers onderhouden en dat betekent ook dat je moet kijken op welke wijze je gaat communiceren. In Hollands Kroon hebben ze daar mooie werkwijzen voor', vertelt burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.

Tijdens het bezoek kregen de raads- en collegeleden uitleg over de manier waarop Hollands Kroon werkt.

Veel digitaal

De gemeente Hollands Kroon werkt met veel digitale technieken. Zo zijn ze te bereiken via WhatsApp, Facebook en Twitter.

De gemeente wil ook toe naar balieloos werken. Zoveel mogelijk processen zijn daarom gedigitaliseerd. Het gemeentehuis is namelijk voor veel inwoners ver rijden. De geboorteaangifte kan bijvoorbeeld via internet gedaan worden. Ook wordt er gewerkt aan het digitaal aanvragen van paspoorten, die daarna worden thuisbezorgd.

Er zijn zelfsturende teams binnen de gemeente. Dat betekent dat zij zonder manager werken. Het personeel regelt de zaken onderling.

Veel geleerd

Volgens Van Beek was het een verhelderend bezoek. 'Maar het is altijd kijken welke processen wij ook kunnen doorvoeren in de nieuwe organisatie.'

Dit was de laatste excursie van de raadsleden. De opgedane kennis wordt gebruikt om de nieuwe gemeente Het Hogeland verder vorm te geven. Op 1 januari 2019 moet de nieuwe fusiegemeente een feit zijn.

