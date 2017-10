Lopend Vuur: Wie uitzonderlijk presteert moet meer kunnen verdienen dan een minister

Werknemers in de publieke sector mogen meer blijven verdienen dan een minister. Het nieuwe kabinet gaat de wet blokkeren die hun inkomsten moest aanpakken, meldt de Telegraaf.

De zogeheten Balkenendenorm ligt, inclusief vergoedingen en pensioenopbouw, op 181.000 euro per jaar. Het nieuwe kabinet wil de Wet Normering Topinkomens niet verder doorvoeren. Werknemers in de door de overheid gesubsidieerde sectoren mogen daardoor, als ze bijvoorbeeld uitzonderlijk presteren, meer verdienen dan een minister.

