Rondje Groningen: wijze uil doet vliegensvlug de boekhouding

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Ga jij voor zondag naar Dublin?

1) Koninklijk bedankje

Koning Willem-Alexander heeft Arjen Robben vanmiddag bedankt voor zijn inzet voor het Nederlands elftal. Ondertussen is de NOS al druk aan het speculeren over de opvolging van onze held uit Bedum.

2) File!

Verkeersproblemen in Winschoten. Vanwege werkzaamheden is een deel van de N964 afgesloten. Het gevolg: topdrukte bij de rotonde Blauwe Roos en levensgevaarlijke situaties.

3) Gewetensnood

Wat doet een inbreker die last krijgt van zijn geweten? Die tipt anderen over de mogelijke werkplekken van zijn ex-collega's.

4)

Niet geschoten, is altijd mis

Een hoofddocent van de Rijksuniversiteit Groningen, die zijn abonnement op de Donald Duck wil declareren bij zijn baas. Volgens Donald Duck zelf maakt hij best een goede kans!

5) Beestachtig goede boekhouder

Bij loonbedrijf Ungersma in Winsum zat vandaag een bijzondere boekhouder op kantoor.

6) Was ze er, of was ze er niet?

Was ze nu wel of niet in het Groninger Museum?

7) Slecht voor de gezondheid

Weet jij wat de Groninger ziekte is?

8) Ach, wat het maar zover...

Groningen heeft zin in Kerst. Vandaag werd bekend dat de ijsbaan op de Grote Markt volgende maand al open gaat. En de stad krijgt ook nog eens de grootste kerstbal ter wereld.

9) 'Gezellig' naar de Chinees

Ni eten? Joachim Scheurbuijck is druk bezig met een fotoboek over Chinese restaurants. De komische internetsite Kakhiel zette alvast vijftien iets minder uitnodigende toko's op een rijtje.

10) Plekje over?

Tot slot: wie reist er voor zondag van Groningen naar Dublin? Dan wil Naomi O'Leary graag met je meerijden.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Bekijk de vorige edities hier.