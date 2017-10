Vlagtwedde krijgt sportcoach voor mensen met beperking

De gemeente Vlagtwedde krijgt een sportcoach, speciaal voor mensen met een beperking. 'Uniek Sporten', noemt de gemeente het.

De sportcoach helpt sportverenigingen met het opzetten van bijvoorbeeld gehandicaptenteams, en begeleidt inwoners naar een sport die bij ze past. De gemeente trekt jaarlijks 50.000 euro uit voor de sportcoach.

G-team

'We vinden het erg belangrijk om ook mensen met een beperking de gelegenheid te geven om in beweging te komen. Maar ook is het belangrijk dat de coach met verenigingen in gesprek gaat', zegt wethouder Giny Luth.

Zo moeten de verenigingen worden gemotiveerd en geholpen om deze mensen een plekje te geven. Luth heeft een specifieke wens hierbij: 'Het zou heel mooi zijn als er in onze gemeente een G-voetbalteam komt. Een speciaal team voor gehandicapte sporters, dus.'

Andere doelgroep

De verenigingen die hiervoor openstaan, moeten door de sportcoach begeleid worden. 'Mensen met een beperking zijn toch een andere doelgroep dan andere mensen die bij de voetbal- of gymnastiekvereniging sporten. Dat vergt, zowel fysiek als mentaal, aanpassingen bij de clubs.'

Sociale functie

Behalve dat mensen dankzij de sportcoach gaan bewegen, vindt ze ook de sociale functie belangrijk. 'Dat die mensen uit huis komen en op een verantwoorde manier aan het bewegen gaan. Hierdoor zijn ze onder begeleiding bezig, wat overigens nu ook al gebeurt: vorig jaar is al een groepje begonnen met zwemmen.'

50.000 euro

Hoeveel mensen worden geholpen met de sportcoach weet Luth niet. 'Maar we kunnen met dit bedrag best aardige dingen doen. Het is een structurele bijdrage, dus daar zijn we ontzettend blij mee.'