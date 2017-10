Patiënt UMCG krijgt met succes een door het ziekenhuis opgelapte lever

Het UMCG heeft met succes een donorlever geplaatst die eigenlijk voor transplantatie was afgekeurd. Het is het eerste ziekenhuis in Nederland dat dit is gelukt.

Het orgaan is in het Groningse ziekenhuis alsnog voor transplantatie geschikt gemaakt in een perfusiemachine. Daarin is de donorlever eerst met een speciale vloeistof gespoeld en daarna opgewarmd tot lichaamstemperatuur, waardoor de lever weer ging werken.

Toen de lever na een paar uur nog steeds goed functioneerde buiten het lichaam, heeft een patiënt 'm gekregen. Met de patiënt gaat het goed.

Tekort

Volgens het UMCG is het oplappen van afgekeurde donororganen belangrijk, omdat er een groot tekort is aan organen. Robert Porte, levertransplantatiechirurg in het UMCG: 'Steeds meer donoren hebben aandoeningen als diabetes en overgewicht, waardoor hun organen van mindere kwaliteit zijn. Toch is het belangrijk dat ook deze organen worden gebruikt voor transplantatie, omdat er nog altijd een groot tekort aan donororganen is.'

Nieuwe techniek

Vorig jaar waren er in Nederland 159 levertransplantaties. Meer konden er niet worden gedaan, omdat een deel van de donorlevers niet geschikt was voor transplantatie. Daar moet de nieuwe techniek van het UMCG dus wat aan doen.

Longen

De transplantatie van de afgekeurde donorlever maakt deel uit van een proef. Het UMCG transplanteerde eerder ook al afgekeurde longen die op dezelfde wijze geschikt waren gemaakt.

Wereldprimeur

Vooral de vloeistof die het ziekenhuis gebruikt om de organen te spoelen is bijzonder; het gebruik ervan zou een wereldprimeur zijn. In de vloeistof zitten voedingsstoffen en een speciaal eiwit dat zuurstof kan vervoeren bij zowel lage temperaturen als bij lichaamstemperatuur.

