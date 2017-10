Toekomstplannen vliegveld leveren 45 zienswijzen op: positief en negatief

Bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn 45 zienswijzen ingediend in verband met de uitbreidingsplannen van Groningen Airport Eelde. Het gaat daarbij onder meer om de verruiming van de openingstijden.

Het zijn niet louter bezwaren tegen de plannen. Ook zijn er positieve reacties binnengekomen van mensen en organisaties die deze ontwikkelingen toejuichen.

Luchtvaartbesluit

De luchthaven werkt aan toekomstplannen in verband met de zo gewenste uitbreiding. Daarvoor is een nieuw luchtvaartbesluit nodig. Onderdeel daarvan is een Milieu Effect Rapportage (MER).

Als voorbereiding daarop heeft de directie een zogenoemde Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) gemaakt. Daar konden tot begin deze week de zienswijzen bij het ministerie over worden ingediend.

De luchthaven wil onder meer in de ochtend een half uur eerder open: om zes uur. Ook is het de bedoeling dat er vanaf het vliegveld bij evenementen tot twaalf uur 's avonds nog mag worden gevlogen.

