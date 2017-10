Padt keept met regenboogband om arm

(Foto: JK Beeld)

Aanvoerder Sergio Padt van FC Groningen draagt in de thuiswedstrijd tegen AZ een regenboogband om zijn arm. Ook de andere zeventien aanvoerders in de eredivisie doen dat. Ze steunen daarmee de campagne om diversiteit in de sport te promoten.

´Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie', zegt voorzitter Danny Hesp van spelersvakbond VVCS. Acceptatie Het initiatief hiervoor is genomen door de Centrale Spelersraad (CSR) en de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor acceptatie van alle geaardheden in de sport. In de CSR zitten tien profvoetballers, onder wie de captains Stijn Schaars (sc Heerenveen), Willem Janssen (FC Utrecht) en Jordens Peters (Willem II). Zij verruilen hun band voor een variant met regenboogkleuren. ´Dit doen wij om collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen te steunen en bij te dragen aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit', aldus Hesp van de spelersvakbond. Blankenstein Volgens voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation die is vernoemd naar haar broer, oud-topscheidsrechter John, staat de regenboogband symbool voor openheid. 'Alle verschillen zijn welkom, zodat iedereen zich thuis voelt en daardoor met plezier sport.' Ook hockey en amateurs Niet alleen de aanvoerders in de eredivisie, de Jupiler League en de vrouwencompetitie gaan komend weekeinde met een regenboogband spelen, maar ook die in de hoofdklassen van het hockey. De banden zijn eveneens uitgedeeld bij clubs in de hoogste klassen van het amateurvoetbal. Voorzitter Michael van Praag van de KNVB juicht het initiatief toe.