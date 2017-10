't Zandt en omgeving is donderdag getroffen door een grote stroomstoring. Ruim 700 huishoudens in 't Zandt, Loppersum, Eenum en Leermens zat een tijdje zonder electriciteit.

Oorzaak was een kapotte stroomkabel, die is geraakt bij graafwerkzaamheden in de Hoofdstraat in 't Zandt. Monteurs van Enexis hebben de storing verholpen.

Rond 12.30 uur had iedereen weer stroom.