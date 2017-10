't Zandt en omgeving is getroffen door grote stroomstoring

(Foto: Archief RTV Noord)

Bij graafwerkzaamheden in de Hoofdstraat in 't Zandt is donderdagmorgen een stroomkabel kapot getrokken. Hierdoor is bij 735 aansluitingen in 't Zandt, Loppersum, Eenum een Leermens de stroom uitgevallen.

Monteurs van netbeheerder Enexis zijn onderweg om de storing te verhelpen. Op haar website meldt Enexis dat de stroom naar verwachting rond 14.30 uur terug zal zijn.