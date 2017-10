Waterschap oefent op extreem hoog water met 'noodschot'

Tussen het Winschoterdiep en het Borgercompagniesterdiep in Sappemeer is donderdag een schot geplaatst, zodat beide wateren van elkaar kunnen worden afgesloten. Zo kan bij extreem hoog water in het Winschoterdiep het achterland worden beschermd.

Het schot is geplaatst door waterschap Hunze en Aa's. Het gaat nu om een oefening, zegt Jan Hilbolling van het waterschap. 'Pas als het water ook echt hoog komt, dan wordt het zogenaamde noodschot teruggeplaatst.' Het is ook mogelijk om het schot permanent te laten zitten, ook bij laag water. 'Maar we willen hier een open verbinding houden tussen de verschillende diepen', zegt Hilbolling. Met twee pompen die aan het schot zitten gemonteerd kan het water in het Borgercompagniesterdiep op peil worden gehouden. Het waterschap heeft nog twee andere schotten op voorraad, die voor het Kieldiep en het Muntendammerdiep zijn bestemd. Ze zijn één keer gebruikt, in 2012. 'Dus het is een zeldzaamheid, maar in geval van nood wil je goed voorbereid zijn', weet Hilbolling.