Man staat terecht voor seksueel misbruik stiefkinderen

'Het is allemaal een grote dikke leugen.' Zo reageerde een 37-jarige man uit Bad Nieuweschans donderdag voor de rechtbank in Groningen. Hij wordt verdacht van het seksueel misbruik van zijn drie stiefkinderen.

Het Openbaar Ministerie eist tegen hem drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Complot

De 37-jarige man ontkent de verkrachting van de kinderen. Volgens hem is het een complot om de moeder weer bij de biologische vader van de kinderen terug te krijgen.

Mishandeling

De man wordt ook, samen met de 40-jarige moeder van de kinderen, beschuldigd van het mishandelen van de jongens en het meisje. De moeder hoorde 180 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf eisen.

'Mama zei niets'

Zo vertelden de kinderen dat hun handen boven het vuur zijn gehouden door hun stiefvader. 'Mama was erbij, maar zei niets,' verklaarden de kinderen bij de politie. De officier rekent het de moeder zwaar aan dat ze wist van de mishandelingen, maar niets heeft gedaan om het tegen te houden.

'Geen bewijs'

De advocaat van de verdachten zegt dat er geen bewijs is en eiste vrijspraak. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.