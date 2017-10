Politie op zoek naar derde verdachte van overval in Peize

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De politie is op zoek naar een derde verdachte van de gewelddadige woningoverval die eerder dit jaar in Peize werd gepleegd. Dat bleek donderdag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Assen.

Na de overval werden twee Groningers van 38 en 40 jaar aangehouden. Zij verschenen donderdag tijdens de korte zitting voor de rechtbank. Beiden ontkennen dat ze betrokken zijn. Volgens de officier van justitie wordt onderzoek gedaan naar een derde betrokkene. Bij de keel gepakt Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Groninger ervan dat ze op 1 juli, rond vier uur 's nachts de woning zijn binnengedrongen. Een van de slachtoffers werd, terwijl hij sliep, bij de keel gegrepen, terwijl een man dreigde dat hij zou gaan schieten. Een ander slachtoffer werd onder het dekbed gedrukt en in bedwang gehouden. Een derde slachtoffer, dat in een andere slaapkamer sliep, werd besprongen door een van de daders. Daarna kreeg hij meerdere vuistslagen in het gezicht en werd zijn keel dichtgeknepen. De mannen maakten volgens het OM een mobiele telefoon en een handtas met portemonnee buit. Waarschuwingsschot Ze vluchtten via de A28 naar Assen, waar de politie ze zag rijden. In de wijk Peelo verloor de chauffeur de macht over het stuur. Daar kon het duo na een waarschuwingsschot worden opgepakt. De politie schoot, omdat de twee na het auto-ongeluk lopend probeerden te vluchten. Het Nederlands Forensisch Instituut is nog bezig met dna-onderzoek, liet de officier van justitie weten. De advocaten van de mannen vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten. De 38-jarige heeft een beenprothese en krijgt volgens zijn advocaat in de gevangenis in Leeuwarden geen goede zorg. De rechtbank bepaalde dat de twee vast blijven zitten. Volgend jaar januari verschijnen ze opnieuw voor de rechtbank. Twee weken later wordt de zaak inhoudelijk behandeld.