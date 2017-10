'Regeerakkoord had meer over natuurbeheer mogen gaan'

In het regeerakkoord had volgens Het Groninger Landschap wel wat meer mogen staan over natuurbeheer. Er is volgens de natuurorganisatie geen ambitie bij het nieuwe kabinet om de teruggang van natuur tegen te gaan.

'We zien weinig ambitie in het regeerakkoord. Het gaat goed met de natuur, maar er zijn ook nog grote zorgen. Bijvoorbeeld de weidevogels waarvan er steeds minder zijn. De grutto's, de leeuwerikken, dat holt achteruit', vertelt directeur Marco Glastra. Hij had meer over natuur en biodiversiteit in het akkoord willen zien.

Landschap

Het is voor Glastra een teleurstelling dat groen in het akkoord niet gaat over het beheer en inrichten van natuurgebieden. 'Het woord landschap wordt niet genoemd. Ja, het politieke landschap.'

Hij is erg benieuwd welke minister er nu komt en hoopt dat die meer ambitie heeft als het gaat om natuurbeheer.

Waddenzee wel genoemd

Wel staat er iets in het akoord over de Waddenzee. Daar moet één beheerder voor komen.

Het Groninger Landschap is er blij mee.

'Er zijn heel veel organisaties die zich bezig houden met de Waddenzee. Maar niemand heeft er echt verantwoordelijkheid over. En wil je dit werelderfgoed op een manier beheren die hoort bij dit internationale prachtige natuurgebied dan moet dat goed geregeld zijn', vindt Glastra.

Nieuwe organisatie

Hoe dit beheer of deze nieuwe organisatie eruit komt te zien moet nog verder worden vormgegeven. Waarschijnlijk zijn alle belangen- en natuurorganisaties hierin vertegenwoordigd. Ook Het Groninger Landschap ziet voor zichzelf een rol in deze organisatie.

Ook andere natuurorganisaties zoals de Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn blij met de komst van één beheerder voor de Waddenzee.

