Winnen Groninger programmamakers een Gouden Televizier-Ring?

De Groninger televisiemakers Arjen Lubach en Janine Abbring staan donderdagavond vol spanning op de rode loper. Wint het programma 'Zondag met Lubach' een Gouden Televizier-Ring?

'In alle eerlijkheid: ik was best wel verrast door de nominatie', vertelt Abbring. 'Toen we dit programma gingen maken, dacht ik dat we best wel in een soort niche zaten. Ik had nooit verwacht dat dit bij een heel breed publiek zou aanslaan.'

Viral

Toch is dat zo. Het filmpje 'The Netherlands Second', als reactie op 'America First' van president Donald Trump, ging viral.

En ook de creatie van afgelopen zondag, toen presentator Lubach het wapenbezit in Amerika aankaartte, wordt massaal gedeeld. 'Die zit nu ook al over de twee miljoen views', vertelt Abbring.

Gouden greep

Wat is de kracht van het programma? 'Ik denk de presentator, die zelf ook comedian is en veel meeschrijft', denkt Abbring.

'En de samenstelling van het team achter de schermen was een gouden greep. We kenden elkaar niet allemaal, maar het werkte direct heel goed. We hebben nog nooit ruzie gehad.'

Jongerenzender

'Zondag met Lubach' wordt uitgezonden op NPO3, toch een beetje het zorgenkindje van de publieke omroep als het om kijkcijfers gaat.

'Ja, NPO3 moet een beetje de jongerenzender zijn, maar die doelgroep kijkt nu eenmaal minder tv. Sommige afleveringen van ons worden online even vaak bekeken als op tv.'

Jurk

Dan rest nog de vraag welke jurk Abbring donderdagavond aandoet naar het Televizier Gala. 'Ik moet nog even strijken. Het mag eigenlijk niet, maar ik heb geen nieuwe jurk gekocht. Ik draag dezelfde jurk als tijdens de Nacht van Noord.'

'Zondag met Lubach' heeft voor de Televizier-Ring concurrentie van 'Expeditie Robinson' en 'Beste zangers'. Daarnaast is Arjen Lubach genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster. Daarvoor neemt hij het op tegen Beau van Erven Dorens en Wilfred Genee.

