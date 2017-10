Eerste buurtbrandweerman van de provincie is een feit

Luc Oldenhof (Foto: Veiligheidsregio Groningen)

De wijk De Weijert in Groningen krijgt een buurtbrandweerman. Na de buurtbrandweervrouw in de gemeente Vlagtwedde is Luc Oldenhof de tweede persoon in onze provincie die wordt ingezet om brand preventief te voorkomen.

Een van Oldenhof zijn taken is dat hij zichtbaar moet zijn in de buurt. De bedoeling is verder dat hij lokale campagnes start om buurtbewoners te wijzen op het belang van brandveiligheid. Aanrijtijden Het is een proef van ruim een jaar, die daarna wordt geëvalueerd. De veiligheidsregio Groningen doet zo'n proef, omdat de aanrijtijden door de brandweer in onze provincie lang niet altijd worden gehaald. Daarom is het volgens de veiligheidsregio belangrijk meer te doen om branden te voorkomen. Ook in de Eemshaven zijn twee medewerkers ingezet die zich bezighouden met brandveilig ondernemen. Lees ook: - Buurtbrandweervrouw ziet veel eenzaamheid

- Stad krijgt buurtbrandweerman

- De buurtbrandweervrouw gaat naar de mensen toe