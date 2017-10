Rodenboog blij met geld voor psychische hulp in bevingsgebied

De gemeente Loppersum is blij dat het nieuwe kabinet geld wil uittrekken om mensen met psychische klachten als gevolg van de aardbevingsproblematiek te helpen.

Voor burgemeester Albert Rodenboog gaat daarmee een langgekoesterde wens in vervulling. 'Wij zetten hiervoor al zelf mensen in, maar daar heb je ook middelen voor nodig. Wij zijn heel blij dat het Rijk nu ook geld voor hulpverlening beschikbaar stelt.'

Meer mensen nodig

In totaal staat in het regeerakkoord een bedrag van 50 miljoen euro, maar daaruit moeten ook andere zaken worden betaald.

Hoeveel geld er precies nodig is voor de sociaal-maatschappelijke ondersteuning, weet Rodenboog nog niet. 'Op dit moment hebben we in Loppersum daar twee fte (voltijdsbanen) voor uitgetrokken. Maar als het versterkingsprogramma straks echt op stoom komt, zijn we meer hulpverleners nodig. Maar hoeveel is lastig te zeggen.'

Roepende in de woestijn

Volgens Rodenboog is het gelukt om geld los te krijgen door het probleem van mensen die gekweld worden door de aardbevingsellende keer op keer te benoemen.

'In het begin voelden we ons een roepende in de woestijn. Maar het wordt nu beter gedragen. Dat bleek een aantal maanden terug ook al in een overleg met de minister. Ik ben heel blij dat het nu ook in het regeerakkoord staat.'

