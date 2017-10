Rotte kies in Delfzijl wordt vervangen: 'We gaan er op vooruit'

De drie afgebrande winkelpanden in de Landstraat in het centrum van Delfzijl worden vervangen door één nieuw groter pand. Daar komen drie winkels in te zitten. Dat blijkt uit de ontwerpen van het project.

Architect Derk Flikkema uit Delfzijl is medeverantwoordelijk voor de ontwerpen. 'Het wordt een kloeke winkelvloer, met daarboven woningen. Maar het complex wordt geen monotone eenheidsworst. Het karakter van de winkelstraat moest worden behouden.'

Gestopt

Voor de brand op 30 december vorig jaar stonden er drie panden, met vier winkeliers. Een van de ondernemers is gestopt, zodat er drie over blijven.

Zomer 2018

Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam gaat het project naar alle waarschijnlijkheid uitvoeren. Het doel is om volgende zomer klaar te zijn. 'Het is erg druk in de bouw, dus het vinden van materialen is erg moeilijk. Maar we hopen in januari te kunnen beginnen', zegt Flikkema.

Nieuw begin

Voor Wilko en Mirella Mellema, van de kledingwinkel waar de brand ooit in begon, voelt het als een nieuw begin: 'Het is een heel mooi nieuw pand dus je gaat er wel op vooruit, maar het pand waar we in zaten was ook heel erg mooi', zegt Mirella.

Wilko heeft het er soms nog moeilijk mee: 'Je wordt er elke dag nog mee geconfronteerd. Maar je hebt nieuwe plannen waar je je op kan focussen.'

'Had niet sneller gekund'

Dat het een tijdje heeft geduurd voordat het ontwerp klaar is, is logisch vindt Wilko. 'Iedereen heeft zijn eigen wensen en iedereen staat voor zijn eigen winkel. Daardoor duurde het eventjes, het had niet sneller gekund denk ik.'

Het stel kijkt uit naar de verhuizing: 'Je kijkt elke dag naar die lege plek, mensen vragen er vaak naar in onze (tijdelijke, red.) winkel. Je wil weer de gewone loop naar je eigen pand maken', besluit Mirella.

