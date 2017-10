Noord Vandaag: Mag je camera's ophangen in de kamers van bewoners?

In verzorgingstehuis Vliethoven in Delfzijl is ophef ontstaan vanwege camera's op de kamers van bewoners. Verpleegkundigen kunnen zo, indien nodig, kijken wat er op de kamer gebeurt. Maar mag dat zomaar?

Privacy-advocaat Koen Konings laat in Noord Vandaag zijn licht schijnen over zijn kwestie. 'Om camera's op een kamer van een bewoner te plaatsen, moet er ondubbelzinnig toestemming zijn. Of men moet aantonen dat het echt noodzakelijk is en niet anders kan.' (1.10) Verder in Noord Vandaag: - Ambulancezorg trekt aan de bel vanwege fietsdrukte op de Eikenlaan in de stad Groningen (6.29)

- Niemand kan meer om Trimunt heen (13.04)

- Delfzijl is een rotte kies kwijt (14.26)

- Paling en stekelbaars profiteren van maatregelen waterschappen (11.54)

- Rob Mulder ging op zoek naar appende automobilisten (7.59) Bekijk Noord Vandaag of via Uitzending Gemist.