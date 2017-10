Bouw woningen Ebbingekwartier gaat los: 'Eindelijk'

(Foto: Kaylee Groen/RTV Noord)

Het was wachten, wachten, wachten. Maar donderdagmiddag was er eindelijk actie op het terrein van het Ebbingekwartier in de stad Groningen.

Daar worden 79 aardbevingsbestendige woningen gebouwd. Donderdag vond de aftrap plaats. Schaal onder woningen Er is een zogenoemde slider geplaatst. 'Dit is een soort schaal onder de woningen. Die vangt eventuele trillingen en bevingen op. Dat maakt deze huizen aardbevingsbestendig', legt bouwkundige Edwin Hof uit. 'Eindelijk maar toch' Voor toekomstig bewoonster Inge van Dijk kan de bouw niet snel genoeg gaan. 'Eindelijk maar toch. Ik heb ooit geroepen dat ik er met kerst 2018 wil wonen, maar hopelijk is dat toch wat sneller.' Lees ook: - Na anderhalf jaar wachten kan bouw Ebbingekwartier los

