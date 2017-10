'U heeft een situatie gecreëerd die niemand dient. Chapeau'

Buschauffeur Jaap Franke van Qbuzz is de situatie op de Eikenlaan in de stad Groningen meer dan zat. Hij schreef een brief aan wethouder Paul de Rook (D66), maar kreeg geen antwoord. Daarom plaatste hij zijn ongenoegen op Facebook.

Op de Eikenlaan krijgen fietsers sinds enkele weken voorrang op al het verkeer. Het gaat om een proef van twee maanden. Daarna wordt de maatregel geëavalueerd.

Per direct stoppen

Wat Franke betreft komt er geen evaluatie. Hij wil de stekker per direct uit de proef trekken. 'Tuurlijk moet je aan nieuwe situaties wennen en moet de situatie een kans hebben, maar deze situatie is echt gevaarlijk. Je zou dit niet moeten willen.' De buschauffeur stelt dat hij niet de enige is binnen Qbuzz die zo denkt over de kwestie.

Ergernis

Volgens Franke heeft de nieuwe voorrangssituatie enkel voor ergernis gezorgd. 'U heeft met deze maatregel ook een toename van het aantal, bijna, verkeersongevallen gecreëerd. Chapeau', valt te lezen in de brief die hij aan De Rook heeft geschreven, maar dus ook op de Facebookpagina staat van Franke.

Proef stopt niet eerder

Doel van het schrijven is om de maatregel per direct in te trekken. Dat gaat vooralsnog niet gebeuren. Wethouder Paul de Rook heeft al eerder aangegeven de proef twee maanden te laten lopen. Wel worden er verkeersdrempels geplaatst en komt er extra straatverlichting om de situatie op het kruispunt overzichtelijker te maken.

Lees ook:

- Gemeente vindt ongeluk Eikenlaan 'naar'; politie waarschuwde al

- Fietsers blijven voorrang houden op de Eikenlaan