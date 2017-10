Extra toezicht na branden in Stadskanaal

De politie gaat samen met de gemeente extra toezicht houden in Stadskanaal. Aanleiding hiervoor zijn de branden van de laatste tijd. In totaal werd er op verschillende plaatsen, negen keer brand gesticht.

In de meeste gevallen werden er coniferen in brand gestoken. Door de reeks branden is er onrust ontstaan. De politie gaat nu samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) een oogje in het zeil houden.

Inwoners van Stadskanaal worden ook opgeroepen extra alert te zijn. Bij een verdachte situatie kan men direct het alarmnummer 112 bellen en anders kan er worden gebeld met 0900 - 8844.

