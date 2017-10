Onrust om camera's in kamers verpleeghuis

In verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl hangt sinds deze zomer in elke kamer een speciale sensor. Daarin zit een camera waarmee verpleegkundigen, als het nodig is, kunnen zien wat er op de kamer gebeurt. De cliëntenraad maakt zich zorgen om de privacy van bewoners.

Het nieuwe systeem moet de oude bewegingssensoren vervangen. Hoewel het nog niet aan staat, leverde de plaatsing al wel onrust op.

Zwarte bolletjes

De camera's - zwarte bolletjes met sensoren en een lens - hangen in de hoek van elke kamer. Het apparaat kan een melding sturen naar verpleegkundigen als een bewoner bijvoorbeeld uit bed stapt. Als bekend is dat een cliënt snel valt, kan de verpleegkundige snel te hulp schieten.

Omgekeerde weg

Met een code op de smartphone kan het zorgpersoneel op afstand in de kamer kijken. Daarover maakt de cliëntenraad zich zorgen. Zo is volgens voorzitter Jannes de Lange van tevoren niet overlegd wat er met die beelden gebeurt.

'Wat ons betreft is de omgekeerde weg gevolgd. We wilden eerst een inhoudelijke discussie over het nut van die camera's. Daarna mogen ze er hangen. Nu zijn ze eerst opgehangen en daarna gaan we erover discussiëren', zegt De Lange.

Alleen realtime beelden

Manager ontwikkelingen Karin van der Vries van stichting De Hoven, waar Vliethoven onder valt, benadrukt dat het systeem nog niet aan staat en dat de beelden niet opgeslagen woren. Ze kunnen alleen realtime worden bekeken door personeel. Hiervoor moeten bewoner, arts en familie toestemming geven.

Van der Vries betreurt het dat de cliëntenraad zich gepasseerd voelt door het plaatsen van het nieuwe systeem. Volgens De Hoven is de raad al wel in de voorbereiding hierbij betrokken geweest. Ze zegt wel dat de plaatsing van de camera's voor een aantal cliënten een verrassing was, ondanks dat er al infobijeenkomsten waren geweest.

Eén camera verwijderd

'Voor een klein aantal mensen was het onverwachts. Die vroegen zich af wat er in hun kamer hing. Naar aanleiding daarvan hebben we een ronde gemaakt wie het wel en niet op de kamer wil. Daarbij hebben we bij één bewoner de camera verwijderd.'

Vliethoven benadrukt dat een deel van de bewoners zich juist veiliger voelt met een camera op de kamer. Wanneer het systeem aan gaat, is nog niet bekend. Daarover worden afspraken gemaakt met familie, artsen, zorgmedewerkers en de cliëntenraad.