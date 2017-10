Een huis bouwen in Westerwolde? De vergunning krijg je weer gewoon van de gemeente

Als je een huis wilt bouwen in Westerwolde krijg je de vergunning straks weer rechtstreeks van de gemeente. Dat hebben de gemeenteraden van Vlagtwedde en Bellingwedde besloten.

Vanaf 2 januari, als de fusie van beide gemeenten een feit is, behandelt en onderzoekt Westerwolde een verzoek voor een bouwvergunning weer zelf, zonder dat de Omgevingsdienst Groningen (ODG) daarbij betrokken wordt.

Zes nieuwe banen

Daarbij noemden de raadsleden nog wel een aantal aandachtspunten, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA) van Bellingwedde.

'De kwaliteit moet gewaarborgd worden en ook wil de gemeenteraad dat er voldoende mensen zijn.' Huizing ziet daarin geen problemen: 'De vacature wordt zo snel mogelijk opengezet zodat we de zes banen zo snel mogelijk hebben ingevuld'.

Dienstverlening

Westerwolde wil de vergunningverlening in eigen hand houden om zo de inwoners beter te bedienen. 'Waarschijnlijk doen wij het voor hetzelfde bedrag als de ODG, en ook doen we het zelf niet per se beter, maar we kunnen nu wel sneller, adequater en flexibeler reageren.'

Daarnaast wil de nieuwe gemeente 'dicht bij de burger staan', zegt Huizing. 'En daar hoort bij dat je zelf verzoeken gaat beoordelen en vergunningen gaat afgeven.'

Lees ook

- Stadskanaal blijft kritisch op omgevingsdienst

- Directeur Saskia Borgers gaat weg bij Omgevingsdienst