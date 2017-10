'Informatieavond over mediwiet hoort niet thuis in gemeentehuis'

De informatieavond over medicinale wiet die de lokale partij Loppersum Vooruit wil houden mag niet plaatsvinden in het gemeentehuis van Loppersum. De partijen VVD, D66/Gemeentebelangen en het CDA blokkeren de plannen van LV.

'Zoiets hoort niet thuis in het gemeentehuis', zegt VVD-fractievoorzitter Bert-Jan Huizing. 'Het gemeentehuis moet niet een soort dorpshuis worden', zegt Jacomine Meyling, fractievoorzitter van D66/Gemeentebelangen.

Verontwaardiging

Raadslid Hans Warink van LV is verontwaardigd over de blokkade van de drie partijen. 'Dit slaat nergens op. Er worden vaak genoeg informatieavonden gehouden. Zoals over het versterkingsplan', zegt hij.

Warink krijgt bijval van PvdA-fractievoorzitter Lies Oldenhof. 'Er gebeurt wel meer in het gemeentehuis dat niet met beleid te maken heeft', zegt zij. 'Bovendien gaat het ook nog over iemand uit onze gemeenschap die vanwege medische redenen medicinale cannabis gebruikt.'

Grens

Volgens Huizing zijn de drie partijen voor de plannen gaan liggen omdat er een grens getrokken moet worden waarvoor het gemeentehuis wordt gebruikt. 'Als we één partij toestemming geven, volgen er straks meer.'

Meyling en Huizing zijn wel voorstander van de informatieavond. 'Als ik in de gelegenheid ben, ga ik wel heen', zegt Huizing die op basis van de avond zijn standpunt inneemt.

Dorpshuis

De informatieavond wordt op 9 november gehouden in het dorpshuis van Loppersum en is bedoeld om inwoners en raadsleden bij te praten over de plannen.

Voorstel

LV is bezig met een voorstel om medicinale wiet in de gemeente te legaliseren. Wim Hartlief, fractiemedewerker van de partij, kwam met het voorstel omdat hij zelf mediwiet gebruikt. Volgens hem is er in Loppersum meer vraag naar.

De meeste partijen vinden de plannen van LV sympathiek, maar willen eerst de informatieavond afwachten voordat ze een standpunt innemen. Veel partijen vinden dat het legaliseren van medicinale cannabis landelijk geregeld moet worden.

Burgemeester van Oldambt

Tijdens de informatieavond komt Rinus Beintema, oprichter van stichting Suver Nuver, naar Loppersum om meer informatie te geven over medicinale wiet. De stichting verstrekt legaal mediwiet zonder doktersrecept.

Verder komt ook burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt naar de informatieavond. Hij is voorstander voor het experimenteren met legale wietteelt. 'Ik vind het een interessant thema dat ook in mijn gemeente speelt. Dus hopelijk geeft de bijeenkomst waardevolle informatie.'

