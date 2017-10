'De zoveelste keer dat we horen hoe huurders geïntimideerd worden'

Als het aan de SP-fractie in de stad Groningen ligt, worden verhuurders die hun boekje te buiten gaan aangepakt. 'Denk aan boetes uitdelen, stoppen met het geven van nieuwe vergunningen aan bedrijven die intimideren en je kan ook bestaande vergunningen intrekken.'

Dat zegt raadslid Mechteld van Duin. Haar fractie vroeg samen met Student & Stad een debat aan, naar aanleiding van de nieuwste onthullingen van stadsblog Sikkom over intimidatie door verhuurders.

'We willen dat het stopt'

'Dit is al de zoveelste keer dat wij horen hoe huurders in Groningen geïntimideerd worden. Dat er te veel huur wordt gevraagd, dat kamers slecht onderhouden worden. Sinds anderhalf jaar heeft het college het beleid om dit soort verhuurders aan te pakken. Maar daar zien we nog weinig van terug. Dus we willen graag weten wat er in de tussentijd gebeurd is. We willen dat het wordt aangepakt en stopt.'

