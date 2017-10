Ambulancezorg Groningen luidt noodklok over omstreden Eikenlaan

De Ambulancezorg Groningen wil dat de verkeerssituatie op de Eikenlaan in de stad zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. 'Het is er nu veel drukker en we hebben langere aanrijtijden. We hebben er dus last van', laat Marieke Reinders namens het ambulancepersoneel weten.

Sinds enkele maanden hebben fietsers die de Eikenlaan oversteken voorrang op al het andere verkeer. De oversteek ligt onder vuur. Woensdag raakte er nog iemand gewond bij een aanrijding.

Veelgebruikte route

De Ambulancezorg Groningen rukt uit vanaf de Kastanjelaan in Groningen. Die straat is vlak bij de Eikenlaan. Ambulances moeten vaak de fietskruising passeren omdat ze via die route naar omliggende wijken zoals Paddepoel en Vinkhuizen rijden.

Aanpassingen terugdraaien

'Het is een gevaarlijke situatie en we hebben daar ontzettend veel last van', vervolgt Reinders. De aanpassingen moeten wat het ambulancepersoneel betreft per direct worden teruggedraaid.

Ambulance te laat door fietsers?

Het is nog onduidelijk of een ambulance te laat op de plek van bestemming is aangekomen door toedoen van de verkeerssituatie op de Eikenlaan. Daar komt binnenkort wel meer duidelijkheid over. 'We moeten daar verder induiken. Wat ik nu kan zeggen is dat mijn collega's dagelijks last hebben van de nieuwe voorrangssituatie.'

Volgende week zitten de gemeente Groningen en Ambulancezorg Groningen rond de tafel om de situatie te bespreken.

Lees ook:

- 'U heeft een situatie gecreëerd die niemand dient. Chapeau'

- Gemeente vindt ongeluk Eikenlaan 'naar'; politie waarschuwde al

- Fietsers blijven voorrang houden op de Eikenlaan

- Stad houdt spoeddebat over fietskruispunt Eikenlaan