Taxi Nuis blijft verantwoordelijk voor leerlingenvervoer

Taxi Nuis verzorgt ook de komende vier jaar het leerlingen- en Wmo vervoer in de vier Westerkwartier-gemeenten. Het taxibedrijf versloeg in een openbare aanbesteding zes concurrenten.

In het nieuwe contract is een optie opgenomen om het contract na afloop met nog eens vier jaar te verlengen.

'Buitengewoon blij'

Taxi Nuis verzorgde ook de afgelopen acht jaar het leerlingen- en Wmo vervoer in Zuidhorn, Marum, Leek en Grootegast. Directeur Bauwina Dalstra is buitengewoon blij dat haar bedrijf de aanbesteding heeft gewonnen.

'Het was een spannende tijd voor ons. Hier werken honderddertig mensen. Voor hen is het een grote opluchting dat we het contract opnieuw hebben gekregen.'

Uitgesteld

Eigenlijk zou eind augustus al bekend worden wie de aanbesteding had gewonnen, maar dat besluit werd uitgesteld.

Dalstra: 'We hebben dus lang in spanning gezeten. Maar het is gelukt. Daar ben ik heel blij om.'