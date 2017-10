Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-Ring

Zondag met Lubach is de winnaar van de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor het beste programma op de Nederlandse tv. Arjen Lubach uit Lutjegast presenteert de show, voormalig RTV Noord-journaliste Janine Abbring is eindredacteur.

Zondag met Lubach kreeg op het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam de meeste stemmen van het publiek. Het programma versloeg Expeditie Robinson en Beste zangers.

Zondagavond

De satirische nieuwsshow Zondag met Lubach wordt op zondagavond uitgezonden op NPO3, door de VPRO.

Ook succes over de grens

De filmpjes uit het programma scoren ook buiten de landsgrenzen. Het filmpje 'The Netherlands Second', als reactie op 'America First' van president Donald Trump, ging viral.

En ook de creatie van afgelopen zondag, toen presentator Lubach het wapenbezit in Amerika aankaartte, wordt massaal gedeeld.

Geen Zilveren Televisie-Ster

Eerder op de avond greep Lubach naast de Zilveren Televizier-Ster voor presentatoren, die ging naar Wilfred Genee.

