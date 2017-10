Zondag met Lubach wint Gouden Televizier-Ring: dit zijn de Groningse items

Zondag met Lubach is de winnaar van de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor het beste programma op de Nederlandse tv. Arjen Lubach uit Lutjegast presenteert de show, voormalig RTV Noord-journaliste Janine Abbring is eindredacteur.

Zondag met Lubach kreeg op het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam de meeste stemmen van het publiek. Het programma versloeg Expeditie Robinson en Beste Zangers.

Zondagavond

De satirische nieuwsshow Zondag met Lubach wordt op zondagavond uitgezonden op NPO3, door de VPRO.

'Ontzettend terecht'

'Wat ontzettend terecht dat wij deze prijs hebben gewonnen. Ik moet veel mensen bedanken. Ik mag het natuurlijk allemaal presenteren, dat is te gek, maar achter de schermen ben ik ook heel belangrijk', grapte Lubach in zijn dankwoord. 'Nee, serieus, voor alle cameramensen vind ik het geweldig dat ze met mij mogen werken.'

En dan serieus, over zijn medewerkers: 'Deze mensen zijn het hart en de ziel van dit programma.'

Items over Groningen: Vindicat en gas

Lubach refereert in zijn programma regelmatig naar Groningen en het platteland. Bovendien maakte hij items van twee Groningse onderwerpen. In een ervan nam hij studentenvereniging Vindicat op de hak, naar aanleiding van het sushi-incident.





Het item over Gronings gas in januari was een van de langste items die Lubach tot nu toe in zijn show had. In bijna zestien minuten schetste Lubach niet alleen de problemen in Groningen, maar toonde hij ook de wirwar aan organisaties die zijn opgezet om de schadeafhandeling en controle in goede banen te leiden.

Ook succes over de grens

De filmpjes uit het programma scoren ook buiten de landsgrenzen. Het filmpje 'The Netherlands Second', als reactie op 'America First' van president Donald Trump, ging viraal. Na de video maakten talloze programma's wereldwijd soortgelijke video's.

En ook de creatie van afgelopen zondag, toen presentator Lubach het wapenbezit in Amerika aankaartte, wordt massaal gedeeld.

Geen Zilveren Televisie-Ster

Eerder op de avond greep Lubach naast de Zilveren Televizier-Ster voor presentatoren, die ging naar Wilfred Genee. Genee begon zijn loopbaan bij OOG TV in Stad.

