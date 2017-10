Miljoenenfonds voor ontwikkelen noordelijke medicijnen

Het UMCG, het noordelijk farmaceutisch bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de stad slaan de handen ineen om in Noord-Nederland geneesmiddelen te ontwikkelen.

Om die ontwikkeling te stimuleren, is een farma-fonds geopend. In die pot zit nu al acht miljoen euro. De provincie neemt een flink deel van de subsidie voor haar rekening.

Volop kennis

Volgens Martin Smit van het UMCG is er in Groningen voldoende expertise om serieuze geneesmiddelen te ontwikkelen. 'We hebben hier heel veel bedrijven die nu al actief zijn in verschillende fases van de ontwikkeling van een geneesmiddel', zegt hij. 'Er is volop kennis. Wij willen al die partijen bij elkaar brengen.'

De kans dat er een kankermedicijn wordt ontwikkeld in Groningen, acht Smit niet heel erg groot. 'Maar ik denk wel dat de kans groot is dat we een geneesmiddel of een stofje voor een geneesmiddel ergens voor kunnen ontwikkelen.'

Acht miljoen euro

In de pot zit dus al acht miljoen euro. Dat is erg veel geld, maar volgens beheerder Jan Hendriks van het farma-fonds is het in de geneesmiddelenbranche nog maar een schijntje.

'Er gaan miljarden om in de ontwikkeling van een geneesmiddel', zegt hij. 'Maar hiermee kunnen we wel de eerste, meest risicovolle fase van de ontwikkeling helpen financieren.'

Kans kleiner dan één procent

De kans dat een idee voor een geneesmiddel daadwerkelijk op de markt komt, is volgens Hendriks kleiner dan één procent. 'En toch gaan we het doen', zegt de fondsbeheerder vol overtuiging. 'Omdat we denken dat we het met al deze slimheid hier in Groningen misschien wel beter kunnen dan tot nu toe is gedaan.'

