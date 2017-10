Jeugdgroepen zorgen voor stroom aan vernielingen in Eemsmond

Brandstichting op een station, zwaar vuurwerk op een voetbaltribune en de sloop van bankjes en ander meubilair. Eemsmond gaat de afgelopen weken gebukt onder een stroom aan vernielingen. De overlast lijkt toe te nemen.

Fractievoorzitter Rein Eisinga van Gemeentebelangen zei tijdens de raadsvergadering donderdagavond zich ernstig zorgen te maken over de kwestie. Burgemeester van Beek deelt die zorgen.

Twee groepen

Volgens de burgemeester zijn twee jeugdgroepen in beeld die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de vernielingen. Eén groep is dit voorjaar al naar voren gekomen na onderzoek door de gemeente, politie en het OM, de zogenoemde driehoek.

Ouders hebben brieven op de deurmat gekregen en de politie heeft met deze jongeren gesproken. Maar dat is niet alles.

Bewijs verzamelen

'Er is nu een tweede groep in beeld die in verband wordt gebracht met de vernielingen van de afgelopen weken. We verzamelen nu info en bewijs. Samen met de politie, Bureau Halt, Veiligheidshuis Groningen, de Jeugdbescherming en de reclassering proberen we dit een halt toe te roepen', zegt Van Beek.

'Diep treurig'

Eemsmond wil er alles aan doen om de vernielingen een halt toe te roepen. 'Het is diep treurig dat dit soort onnodig vandalisme plaatsvindt in onze mooie gemeente', aldus de burgemeester. 'Dat twee jeugdgroepen hier zo actief is is gewoon zorgelijk.'